Descartes De Volumosos Em Tempo De Pandemia Podem Ser Feitos Pelos Moradores

Durante todo ano sempre teve um serviço de coleta de volumosos realizado pela Prefeitura, mas devido a pandemia e devido aos profissionais que trabalham nessa frente, ou seja, profissionais que estão no grupo de risco do coronavirus, as atividades estão suspensas. A Prefeitura de Catanduva realizava esta ação em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura , o serviço de coleta de volumosos e grandes objetos, como camas, sofás, colchões e móveis velhos. O serviço tinha o intuito, além de evitar o descarte, a ação visa à limpeza de terrenos e a redução dos riscos à saúde pública, visto que alguns materiais de descarte podem acumular água e, consequentemente, servir como criadouro para o Aedes aegypti, o mosquito que transmite a dengue. Em nota “A Prefeitura de Catanduva informa que, por conta da pandemia do novo coronavírus, a coleta de volumosos, como geladeiras, fogões, colchões e móveis, estão suspensos. A orientação é que os moradores façam a entrega voluntária no depósito de galhos, que fica localizado na estrada vicinal Vicente Sanches, que liga Catanduva a Catiguá”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local