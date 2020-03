Desativação Da Unidade De Tratamento Da Dengue Está Programada Para 1º De Abril

O prédio do Centro de Saúde Dr. José Perri, o antigo Postão que está sendo a Unidade de Tratamento da Dengue (UTD) está com seus dias contados. A desativação está programada para 1º de abril. Com início das atividades em 17 de fevereiro, o órgão assumiu as funções de acolhimento e hidratação do paciente com suspeita de dengue.

O contrato firmado para abertura da unidade estipulou o funcionamento para 45 dias, período previsto para receber o grande fluxo de suspeitos que se direcionavam às unidades de saúde e à UPA, até a redução do número de notificações.

Dados da Secretaria Municipal de Saúde comprovam a diminuição pela procura da unidade, bem como das notificações de dengue. A média diária de atendimentos nos últimos sete dias foi de 25 pacientes, quantidade baixa para a estrutura existente.

Além disso, outro fator foi o número de notificações teve queda significativa neste mês, comprovando a redução da doença viral no município. Em janeiro, foram contabilizadas 3.950 notificações, aumentando para 4.573 em fevereiro. O mês de março, entretanto, registrou 1.301 ocorrências, bem abaixo dos meses anteriores.

Estima-se que a procura por atendimentos relacionados à dengue reduzirá ainda mais. Assim, a Secretaria de Saúde não renovará o contrato e o espaço, de forma integral, retornará ao fluxo normal do Centro de Especialidades Médicas (CEM).

Após o fechamento da UTD, na quarta-feira, dia 1º, os atendimentos deverão ser realizados nas unidades de saúde e na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. Os casos mais graves continuam a ser encaminhados aos hospitais de referência.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde na sexta-feira, dia 27, foram registrados 81 casos positivos de dengue em março; 1.130 estão em investigação. No ano, foram 4.676 confirmações da doença no município.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

