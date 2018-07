Desafio do Emagrecimento Motiva Catanduvenses

O Desafio do emagrecimento, um estímulo à perda de peso por meio da prática de atividades físicas, foi lançado em Catanduva. A iniciativa é da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo. Além da atividade física, a ação pretende incentivar hábitos saudáveis de alimentação.

As participantes já passaram por pesagem e medição pela nutricionista Sabrina Cury. Agora, o grupo terá de praticar exercícios pelo menos três vezes por semana no Conjunto Esportivo. As modalidades que concentram mais público em horários alternados e sugeridas como exercícios são funcional, zumba e aeroboxe.

As 20 participantes serão divididas em dois grupos. O desafio é para a equipe que perder mais peso. As vencedoras ganharão presentes das adversárias derrotadas. Os resultados serão conhecidos depois de 60 dias de acompanhamento pela Smelt.

