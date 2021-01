‘Desafio De Natal da Arcos Arrecada Mais de R$ 156 Mil Para Ajudar Entidades

A Campanha Desafio de Natal 2020 realizada pela Arcos – Associação e Rede de Cooperação Social – chegou ao fim, mesmo com o ano de 2020 repleto de dificuldades, mas com o apoio de pessoas e empresas que entenderam a importância de ajudar aqueles que mais precisam, principalmente diante de um momento adverso como o que estamos passando.

A reunião de encerramento aconteceu na última segunda-feira (11), por meio de plataforma digital, e contou com a presença de representantes das instituições beneficiadas, das empresas que colaboraram, das associações de classe – Marcos Escobar, presidente da ACE – e de autoridades públicas, como o secretário da Assistência Social de Catanduva Juninho Bugança e dos vereadores Taise Braz e Ivan Bernardi.

Na abertura, o presidente da Arcos, Wagner Ramos de Quadros, enalteceu o resultado alcançado, mas ressaltou o objetivo maior da Campanha Desafio de Natal.

A arrecadação da campanha contou com três possibilidades: doações de empresas, doações de pessoas físicas via vakinha virtual e venda de máscaras. No total, foram arrecadados R$ 156.635,96, que serão distribuídos entre 36 instituições, resultando em uma quantia de R$ 4.360,15 para cada. “Quero aqui deixar registrado meu agradecimento a todos que colaboraram de alguma forma, seja através das doações ou comprando uma máscara, e em especial às empresas Tietê Agroindustrial, Cofco, Cerradinho, Usina São Domingos, Usina Itajobi, Usina Colombo, Cocam, Cofevar, Indústria Gráfica São Domingos e Refrigerantes Devito. Também quero agradecer os presidentes da ACE, Marcos Escobar, do Sincomercio, Ivo Pinfildi Junior, e à Alexandra Bergamo, do Conselho da Mulher Empresária, o Garden Shopping, CTC, Ouronil, OAB Catanduva e os supermercados Antunes, Proença, Max Atacadista, Super Muffato e Bigatti de Pindorama”.

Vale ressaltar que este é o terceiro ano da Campanha Desafio de Natal, que em 2020 contou com a participação de 36 entidades: Amex, IDVC, Amigo Germano, Lar dos Velhinhos – Pindorama, Amor e Caridade, Lar São Paulo Apóstolo, APAE Catanduva, Legião Mirim, APAE Palmares, Lírio dos Vales, APEOJ, Lola Zancaner, AVCC, Mensageiros do Amor, AVOIAM, Nova Era, CAPIN, Núcleo Espirita União – Ibirá, Cáritas, Panela Solidária, Casa de Apoio à Criança, Recanto Monsenhor Albino, CEACAP, Recanto Nosso Lar, Cidadão do Futuro, Recomeçar, Corujas do Bem, Sempre Viva, Escoteiros – Catanduva, Senhoras Espíritas, Filhos da Lua, Sinharinha Neto, GASA, Vau de Jaboque, ICLARFE e Visão Futuro.

Ariane Pio

Da Reportagem Local