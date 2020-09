Desabafo: Beth Fala Sobre Saída da Assembleia e Atuação do Partido no Estado

A ex-deputada estadual Beth Sahão, em entrevista, fez um desabafo. Falou sobre sua saída da Assembleia Legislativa e até mesmo da direção estadual do Partido dos Trabalhadores e uma possível falta de comprometimento com as causas partidárias como o empoderamento feminino e a prioridade para a Capital Paulista. “A região perde representatividade que já é pequena. Nesse período em que estive deputada foram mais de R$ 15 milhões destinados e isso impacta qualquer receita. E dentre todo o trabalho quando estive na Assembleia, não foram só emendas parlamentares. Por exemplo, conseguimos recursos para o acelerador Linear por meio de pedido ao Ministério da Saúde. Travamos lutas importantes como a proibição da vinda do presidio para Catanduva, a retirada do pontilhão da Sete de Setembro, estava e continuo brigando para que o atual governo não acabe com a CDHU”, disse.

“ Sem contar a falta de representatividade feminina. O PT estadual não levou isso em conta. A direção estadual valoriza muito mais a capital do que o interior. E para quem é do interior é sempre mais difícil, tem de caminhar com as próprias pernas e foi assim que eu fiz. Que empoderamento feminino é esse que deixa uma deputada que estava ali, com um trabalho sendo realizado para dar lugar a outro que tinha ficha suja? Mulher tem de ter representatividade”, complementou,

Ao ser questionada sobre a insatisfação com o partido e uma possível mudança de sigla, Beth afirmou: “ A mudança partidária é muito complicada. Eu não poderia sair. Se mudasse deixaria de lado o legítimo mandato e eu não poderia jogar para o alto. Além disso, os partidos que se colocam hoje tem muitos problemas. E no quesito empoderamento feminino ainda mais. A mulher precisa estar na política. Os partidos precisam incluir as mulheres. Só estando nessas esferas é que, nos mulheres, poderemos mudar essa situação”.

Beth ainda afirmou que falta espaço para as mulheres nos partidos políticos. “Os partidos, na verdade, são muito negligentes. O espaço da mulher em muitos ainda é como candidaturas “laranjas”, só para atingir as regras estabelecidas então, se avaliarmos, não dá para dizer que dão, de fato, igualdade para as mulheres”.

Durante a ação, que devolveu o mandato a Mauro Maurici, Beth afirmou ter procurado o PT. “Eu até cheguei a falar e não levaram em consideração. Falei também sobre a representação feminina, mas infelizmente teve o resultado que eu achava que poderia ter”.

“O PT tem de voltar às suas origens de defesa da vida das pessoas. Isso é o que busco. E é dessa forma que conduzo. Dificuldades existem, mas vamos correr atrás, com muito entusiasmo”, finalizou.

Karla Konda

Editora Chefe