Derrotado na Estreia da LBF, Bax Catanduva Analisa Revés e já Pensa no Sampaio Basquete

OAEC/Tietê/Bax Catanduva não obteve o resultado esperado na estreia da Liga de Basquete Feminino (LBF). A partida contra o Vera Cruz Campinas terminou em 87 a 67 para as campineiras, que jogaram em casa, na noite de segunda-feira, 08 de março.

O jogo no ginásio da Ponte Preta contou com trio de arbitragem 100% feminino, capitaneado por Andréia Regina Silva, auxiliada por Juliana Roveri e Ana Martins Diniz.

A partida começou com as duas equipes bastante ansiosas, afinal, era a abertura do campeonato. Além disso, aproveitaram os primeiros minutos para se analisarem. Campinas abriu o placar, mas logo viu Catanduva passar à frente.

O time dirigido por Cesamar Fernandes de Miranda estava bastante focado, jogando de forma inteligente, com transição rápida e muita velocidade. Porém, bastou um pedido de tempo do técnico adversário para Campinas voltar mais ligada ao jogo e empreender seu estilo à partida.

No final do segundo quarto, o time da casa liderava por 39 a 27. Em entrevista para a TV Cultura, a ala-armadora Thaissa concordou com a queda de rendimento do Bax. “Campinas está pegando mais rebotes e saindo no contra ataque. Então saindo em velocidade e não estamos conseguindo marcar. Precisamos de um plano B”, disse.

Na volta para o segundo tempo (os dois últimos quartos), a armadora Natália foi responsável por ditar o jogo da equipe. Porém, Catanduva continuava pecando, perdendo bolas de segunda chance e deixando a pivô Mônica Nascimento livre no garrafão, aumentando a pontuação do adversário.

De acordo com a ala-pivô Nicolle, Catanduva provou do seu próprio jogo. Ressaltou que a estreia foi importante e que a equipe tem muito a crescer na competição. “Demos muitas oportunidades de segunda chance para elas. Tomamos muitos contra ataques. Vimos o nosso jogo virar contra nós”, afirma.

Para o técnico Cesamar, a equipe não conseguiu sustentar o ritmo. Campinas é um time forte e rápido. “Erramos três jogadas e o time teve queda no rendimento”, analisa o treinador.

Para a presidente e armadora do Bax, a partida será analisada para que os mesmos erros não sejam mais cometidos. “Não temos tempo para lamentar. Já estamos pensando no próximo adversário”, cita.

Números

A ala Tassia foi a principal cestinha, com 23 pontos, mas a jogadora que recebeu o Troféu GOL de melhor da partida (MVP) foi a pivô Monica Nascimento, que registrou um duplo-duplo de 12 pontos e 18 rebotes (13 deles ofensivos) em 32 minutos de ação. Pelo lado catanduvense, a ala-pivô Nicolle Chirinda e a armadora Beatriz registraram estatísticas similares: 14 pontos, 3 rebotes e 3 assistências cada. Thaissa e Lorraine também bateram a casa dos 10 pontos.

Próxima partida

O Bax Catanduva volta à quadra na próxima terça-feira, 16 de março, às 19 horas, contra o Sampaio Basquete, no Ginásio Municipal Anuar Pachá. A entrada do público não está liberada. Porém, todos os lances serão transmitidos ao vivo pelo Facebook do Bax Catanduva e pelo canal TV NSports.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local