DER Realizará Audiência Pública Para Conservação Rodoviária De Rotina

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, realizará em 27 de dezembro, às 9h30, no auditório da sede do DER em São Paulo, audiência pública para apresentar informações pertinentes aos serviços de Conservação Rodoviária de rotina, divididos em 51 lotes.

Na audiência à população, sociedade civil, e às lideranças políticas terão acesso às informações acerca dos trabalhos executados de conserva de rotina nas rodovias estaduais sob administração do DER/SP, abrangendo o pavimento, revestimento vegetal, sistemas de drenagem, faixas de domínio e elementos de segurança, nas rodovias, acessos, interligações, dispositivos e vias não pavimentadas.

A participação da população é vital nesse processo, pois suas sugestões poderão ser dadas nesta data. Os processos públicos de licitação atendem os requisitos da Lei federal 8.666 de 21/06/1993 e esta audiência será realizada em acordo com o disposto no Artigo 39 da referida legislação. Os interessados em participar poderão enviar sugestões e manifestações por meio do e-mail ecolicitacoes@der.sp.gov.br.

Serviço

Audiência Pública, 27 de dezembro, às 9h30, Local: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP) – Auditório do DER – 5º andar – Ala B. Endereço: Avenida do Estado, 777 – Ponte pequena, São Paulo – Capital.

Ariane Pio

Da Reportagem Local