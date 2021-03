DER Realiza Campanha Para Motoristas Não Pegarem Estrada Em SP Durante Feriado

Órgão da Secretaria de Logística e Transportes, o DER iniciou nesta sexta-feira (26) uma campanha de conscientização dos motoristas e usuários para que evitem pegar estrada durante o feriado prolongado estabelecido em diversos municípios paulistas, incluindo a capital, como esforço para contenção da transmissão do coronavírus.

Durante os finais de semana do mês de março, o Departamento registrou queda na movimentação pelas rodovias estaduais comparando com finais de semana anteriores.

O objetivo da campanha é reduzir ainda mais o número de veículos de passeio circulando pelas rodovias para que o distanciamento social seja mantido, baixando as taxas de disseminação e contágio do vírus.

A campanha será realizada pelos canais do Departamento no Facebook, Instagram e Twitter entre 26 de março e 04 de abril e deverá atingir aproximadamente 50 mil seguidores. Além disso, o atendimento das UBAs (Unidades Básicas de Atendimento), em plantão pelas rodovias, foi reforçado.

As equipes foram treinadas para prestar orientação aos motoristas.

Drones também serão utilizados no monitoramento rodoviário a fim de identificar aumento no fluxo de veículos pelas rodovias de acesso ao litoral paulista e nas rodovias litorâneas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local