DER Deve Incluir Catanduva em 2020 em Projeto de Educação Viária

O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) deve incluir Catanduva em 2020 nas cidades que participam do projeto DER na Escola, desenvolvido pela Secretaria de Logística e Transportes.

A informação é do órgão depois de ser questionado por O Regional.

Segundo o departamento, Catanduva e cidades da região entrarão no planejamento anual. Na semana passada, a caravana do Projeto DER na Escola visitou Guaíra, desenvolvendo ações para crianças do 2º ao 6º ano do ensino fundamental. Na quarta-feira (11), o projeto foi desenvolvido em Miguelópolis e no dia 13 a caravana visitou Mirassol. Ao todo, 862 crianças foram atendidas nos três dias do projeto.

O objetivo é despertar nessas crianças em idade escolar, moradoras de bairros próximos às rodovias estaduais, boas condutas com relação à segurança viária, transformando-as em multiplicadoras da boa educação no trânsito e contribuindo para a conscientização dos motoristas que integram seu núcleo familiar.

As ações desenvolvidas durante o projeto são focadas em situações cotidianas experimentadas por estas crianças, moradoras de bairros circundados por rodovias. As atividades são abertas com uma palestra educativa, seguida da apresentação de um vídeo que colabora na elucidação dos temas propostos.

Após esta fase, as crianças passam a interagir participando de um esquete teatral. Em todas as fases da brincadeira, os estudantes recebem informações sobre as normas e medidas de segurança que são vitais no trânsito, tanto para pedestres quando para motoristas.

São realizadas também atividades lúdicas focadas no tema do projeto como jogos — de tabuleiro ou digitais — e uma oficina de desenho, na qual os participantes expressam o que aprenderam ao longo das atividades.

DER na Escola – Em 2009, foi realizada a primeira edição do programa (conhecida como projeto piloto), atendendo cerca de 7.000 estudantes da rede pública de ensino. Entre 2015 e 2018, o projeto foi reformulado e passou por 124 escolas de todo o Estado de São Paulo, onde foram atendidos 22.749 alunos da rede pública.

