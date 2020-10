Deputado Estadual Usa Carro Oficial Para Encontro Político em Catanduva

Com veículo oficial da Assembleia Legislativa, deputado estadual Gil Diniz (Sem partido) esteve em Catanduva ontem para um encontro político e apresentação de apoio ao candidato Ricardo Rebelato.

O carro foi fotografado na rua 21 de Abril entre as ruas Belém e Aracaju.

O deputado, em entrevista, afirmou: “Vim aqui em Guaíra na Planta da Raízen, o presidente Jair Bolsonaro estava lá, veio inaugurar, não pode vir aqui na cidade, então vim representá-lo e colocar nosso inteiro apoio da família Bolsonaro ao Rebelato”.

O uso do veículo oficial é proibido para fins eleitorais. Conforme a Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, no artigo 73.

Questionamos a assessoria do deputado estadual sobre a utilização do carro oficial, mas até o fim da edição, não recebemos resposta.

Karla Konda

Editora Chefe