Depois dos Ipês, chegou a vez de os flamboyants colorirem Catanduva com sua Bela Cor

Se os ipês coloriram a cidade durante o inverno, agora é a vez de a primavera trazer os tons quentes dos flamboyants. A espécie, de origem africana, está em diversos pontos de Catanduva e encanta quem a encontra pelo caminho. O flamboyant é uma árvore de copa abundante e irregular que costuma exibir suas exuberantes flores de forma vigorosa na época do verão. Não tem como passar por essa árvore sem admirá-la, pois, além de bela é radiante com suas flores vermelhas levantando qualquer astral! Esta árvore é considerada uma das mais belas do mundo, devido ao colorido intenso de suas flores.

Diferentemente dos ipês, que têm uma floração mais rápida, as flores do flamboyants duram de 30 a 40 dias. Elas florescem entre Outubro e Dezembro e podem ser encontradas em três cores: vermelho, laranja e amarelo. A árvore é de médio a grande porte, tem uma copa ampla e pode chegar a 18 metros de altura.

Para os moradores do bairro Higienópolis, a árvore alta, repleta de flores, encanta quem utiliza a Praça da Independência como trajeto. “É muito bom. Além de bonitos, fazem sombra. Para mim, todo lugar tinha que ter uma árvore dessa. É muito bom ter esse tipo de natureza por perto”, comentou uma das moradoras. Também chamado de flor-do-paraíso e pau-rosa, o flamboyant foi trazido ao Brasil vindo de Madagascar, ilha na costa oriental da África, no século 19. O nome da árvore vem do francês e significa “vistoso”, “chamativo”.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local