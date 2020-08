Depois de Sete Meses, Prefeitura Publica Decreto Permitindo Uso de Prédio Pela Sucen

Depois de sete meses que a Superintendência de Controle de Endemias (Sucen) cancelou contrato de aluguel em imóvel localizado no Higienópolis, a prefeitura de Catanduva publicou decreto permitindo o uso de um prédio municipal pelo órgão estadual. O decreto assinado pela prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes foi publicado na última sexta-feira.

Em fevereiro, a reportagem de O Regional questionou a Sucen sobre possível finalização de atividades no município depois de rescisão de contrato do aluguel do prédio em que estavam instalados.

Segundo a assessoria, a Sucen seria transferida para um prédio cedido pela Prefeitura de Catanduva no Loteamento Celso Mauad. “A Superintendência de Controle de Endemias (Sucen) informa que passará a funcionar em novo endereço em Catanduva ainda no primeiro bimestre deste ano, com a continuidade do trabalho de campo realizado pela equipe regional. O serviço passará a funcionar no Loteamento Jorge Mauad, em imóvel cedido integralmente pela Prefeitura. Este apoio resultará numa economia estimada de R$ 19 mil por ano, que seguirão destinados à atuação da Sucen no Estado de SP”. “Caberá à Permissionária a manutenção e conservação do bem imóvel de que trata o presente decreto, enquanto o mesmo estiver em sua posse, responsabilizando-se por qualquer dano causado no imóvel cedido. A Permissão de Uso é dada a título precário por prazo indeterminado, e é intransferível, podendo ser denunciado, sem ônus e a qualquer tempo, mediante aviso com antecedência mínima de 30 dias, facultando a ambas as partes”, informa o decreto.

Karla Konda

Editora Chefe