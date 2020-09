Depois de Sair do Hospital, Enfermeiro Ari Elabora Projeto Para Centros Especializados

Depois de sair do hospital, onde esteve internado para o tratamento da Covid-19, o vereador Aristides Jacinto Bruschi elaborou projeto de lei que autoriza a administração municipal criar centro de atendimentos especializados quando houver surto ou epidemias de quaisquer doenças.

De acordo com a proposta, – As unidades deverão ser continuamente abastecidas com medicamentos necessários ao tratamento dos sintomas e prevenção de complicações da doença, assim como pessoal capacitado e aparelhos necessários para o tratamento.

A Secretaria de Saúde ficará responsável por implantar e gerir os Centros Especializados, podendo terceirizar os serviços.

Na exposição de motivos do projeto, Enfermeiro Ari afirma que o objetivo dos centros especializados é para evitar o que ocorre hoje quando doenças contagiosas são tratadas no mesmo local que outras.

“Exemplo é o tratamento do coronavírus – Covid-19, quando o paciente tem os primeiros sintomas o mesmo é tratado e acompanhado no mesmo local de outros pacientes que não estão infectados, podendo estes contrair a doença contagiosa. Sendo assim, um Centro Especializado seria o caminho certo para os pacientes que estão com sintomas de doenças contagiosas, e os profissionais da saúde estarão preparados e com todos os EPI’s necessários para o desempenharem suas funções. Várias cidades já implantaram os Centros especializados, protegendo os cidadãos e os profissionais de saúde”.

O projeto ainda depende de votação na Câmara e para passar a valer, da sanção do Executivo.

Karla Konda

Editora Chefe