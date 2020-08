Depois de Quatro Meses, Comitê Lança Plano de Contingência da Covid-19

Com pelo menos quatro meses em que os primeiros casos de Covid-19 foram confirmados em Catanduva, o Comitê de Enfrentamento de Emergência em Saúde Pública de Catanduva lançou o plano de contingência municipal para infecção humana pelo novo coronavírus.

O documento pode ser acessado no Diário Oficial do Município, na edição de ontem. O plano traça um histórico do vírus, desde os primeiros pacientes na China, até a chegada no Brasil e também em Catanduva.

Divulga ainda dados da situação epidemiológica no Brasil e traz as definições de pacientes que são considerados suspeitos para a Covid-19. Inclui como suspeitos pessoas com síndromes gripais, síndrome respiratória aguda grave e as formas de diagnóstico.

O Plano de Contingência foi formulado seguindo três eixos: Vigilância em Saúde; Assistência à Saúde; e Comunicação em Saúde.

A primeira tem, segundo o documento, o objetivo de orientar a rede de serviços de Atenção a Saúde do SUS para atuação na identificação, notificação, investigação e manejo de casos suspeitos de Doença Respiratória Aguda pelo SARS-CoV-2, de modo a evitar os riscos de transmissão sustentada no território municipal.

A segunda é responsável por organizar a rede de atenção para casos suspeitos ou confirmados. Entra neste item a estrutura da rede hospitalar e leitos, indica a forma de receber os pacientes e a triagem nas unidades de saúde, nas unidades de pronto atendimento, com equipe de médicos e enfermeiros exclusivos para pacientes sintomático respiratório, dentre outros.

No terceiro item, comunicação em saúde. Divulgar amplamente os boletins epidemiológicos, protocolos técnicos e informações pertinentes sobre prevenção e controle para infecção humana pelo COVID-19; Divulgar as informações sobre a doença e medidas de prevenção junto à rede de serviços de saúde e população; Divulgar informações para população em geral em relação às medidas de etiqueta respiratória e higienização das mãos para o COVID-19; Elaboração e divulgação de materiais informativos sobre as medidas de prevenção e controle do COVID-19; Garantir a divulgação de informações gerais sobre a doença por meio da criação de canais externos de comunicação.

O plano cita ainda as formas de notificação pelos hospitais e unidades de saúde e as medidas de prevenção já bastante divulgadas. Higiene de mãos com água e sabonete ou produto alcoólico; Etiqueta respiratória: Quando tossir ou espirrar, cobrir nariz e boca com lenço descartável ou utilizar o antebraço. Descartar o lenço no lixo e higienizar as mãos com água e sabonete ou produto alcoólico; Uso de máscaras por toda a população; Procurar serviço de saúde caso apresente sintomas respiratórios.

