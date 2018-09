Depois de duas prorrogações, Catanduva atinge meta de vacinação contra poliomielite e sarampo. No total, 4.799 crianças foram imunizadas na cidade. A informação, que foi divulgada ontem (28), é da Secretaria Municipal de Saúde.

Boletim aponta para média geral de vacinação contra sarampo de 95,8% e de poliomielite em 95,6%. Diante do resultado, acima dos 95% estipulados pelo Ministério da Saúde, a campanha terminou na última sexta-feira.

Neste ano, todas as crianças com mais de um ano e menores de cinco anos deveriam ser imunizadas. A medida valia até mesmo para aquelas que já tivessem sido imunizadas anteriormente. Nesses casos, a nova dose servia como reforço. Ao longo da campanha, várias ações foram realizadas para que a cobertura tivesse aumento. Entre as estratégias estava a busca ativa em casas e escolas por crianças que precisavam ser vacinadas. As unidades de saúde, com salas de vacina também funcionaram em dois sábados para atender a demanda.

Catanduva mantém as doses disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) com sala de vacinação. A partir de segunda-feira (1º), só serão imunizadas, as crianças que estiverem dentro da faixa etária do período de vacina. A campanha começou no mês passado, com “Dia D” de imunização que resultou em 1.124 crianças imunizadas. Quando são analisadas as duas vacinas, sobe para 2.248 registros.

Onde tem vacina?

As doses estão disponíveis nos seguintes locais: UBS Central, USF Imperial, USF Flamingo, USF Euclides, USF Santa Rosa, USF Lunardelli, USF Nosso Teto, USF Santo Antônio, USF Gaviolli, USF Pedro Nechar, USF Alpino, USF Bom Pastor, USF Pachá, USF Del Rey, USF Nova Catanduva, USF Solo Sagrado, UBS Vila Soto e UBS Vertoni, USF Theodoro Rosa Filho, USF Monte Líbano, UBS Parque Glória e USF Gabriel Hernandes.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local