Departamento Regional de Saúde Envia Doações de EPIs Para Fundação Padre Albino

O Departamento Regional de Saúde/DRS-XV, de São José do Rio Preto, doou 95.328 itens de equipamentos de proteção individual (EPIs) para utilização no combate ao novo coronavírus. Entre os itens estão máscaras cirúrgicas descartáveis, máscaras N95, luvas de procedimentos P, M e GG, toucas descartáveis, cobertura de óbito, protetores faciais e álcool 70%.

Os itens serão destinados à Campanha Amigos da Fundação Padre Albino Unidos Contra o Coronavírus, que tem como objetivo arrecadação de insumos para o atendimento dos pacientes com suspeita e confirmação de COVID-19. A campanha concede o Selo Amigo da FPA às pessoas e empresas que colaborarem com essa causa.

Para os interessados em contribuir, os materiais necessários para o auxílio no manejo dos pacientes e funcionários são água sanitária, álcool gel 70%, bucha de pia dupla face, detergente líquido, esponja de aço, Hipoclorito 12%, inseticida aerossol, luvas de limpeza, papel higiênico, papel toalha, sabonete líquido, saco de algodão cru para pano de chão, saco de lixo, máscara cirúrgica branca descartável, máscara N95 ou PFF2, touca descartável, óculos de proteção individual, protetor fácil de acrílico, avental descartável impermeável de manga longa, macacão de manga longa com capuz descartável impermeável, caixas de luva nitrílica descartável de cano longo, caixas de luvas de procedimento, pares de propé, pares de bota descartável impermeável de cano longo, pares de bota de PVC de cano longo, entre outros.

O valor estimado de todo o material, inclusive com os leitos adicionais criados para tratar o novo coronavírus, é de 3 milhões de reais mensais. Para quem quiser fazer parte da campanha basta acessar www.fundacaopadrealbino.org.br, clicar no banner da campanha e fazer a doação a partir de R$ 20 por PagSeguro ou depósito bancário ou entrar em contato pelo (17) 3311-3365 ou 99789-8343 para doações de insumos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

