Departamento Municipal De Meio Ambiente De Itajobi Fecha Parceria Com Polícia Ambiental

Na manhã de sexta-feira (26), o Departamento de Meio Ambiente de Itajobi esteve, em reunião com a Polícia Ambiental de Catanduva e Novo Horizonte para acertar parceria no município.

Durante a reunião, realizada na sede do Departamento, foi firmada uma parceria com a Polícia Ambiental, que atuará fortemente em Itajobi, a partir desta semana, realizando uma operação de autuação e recolhimento de animais de grande porte. A operação atingirá animais que estiverem em vias públicas, áreas verdes, áreas de preservação permanente, vítimas de maus tratos e vivendo em condições insalubres. A multa inicial para esses casos é fixada no valor de R$3.000,00 reais, aplicada diretamente pela Polícia Ambiental. Em caso de reincidência ou morte do animal, a multa é duplicada, de acordo com a Lei Federal nº.9605/98.

Além da multa, o infrator (proprietário/tutor), responderá criminalmente, através de denúncia encaminhada para o Ministério Público. Outra novidade sobre o Departamento Municipal de Meio Ambiente de Itajobi é que está funcionando em novo local.

Inaugurado na tarde desta quinta-feira (02), pelo prefeito Lairto Piovesana, na Rua Marechal Deodoro, ao lado do antigo ponto de táxi, o Departamento está de cara nova, mais amplo para oferecer melhor atendimento ao munícipe e com mais conforto.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

