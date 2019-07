Departamento de Estrada e de Rodagem Comemora 85 Anos Com Novo Logotipo

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Estado de São Paulo completou 85 anos de criação, no último dia 2 de julho. A comemoração do aniversário foi realizada na última terça-feira (23/07), na sede do órgão na Avenida do Estado, 777, em São Paulo. A novidade do evento foi o lançamento do novo logotipo do órgão, com design moderno e estilizado. A nova logomarca foi anunciada pelo secretário João Octaviano Machado Neto, que destacou que a nova marca representa a importância do órgão na administração das rodovias paulistas. “A estrada como uma seta indicando o alto ou acima representa o um conceito de ‘DER avante’, do órgão que ainda leva desenvolvimento econômico e social por meio de suas rodovias”.

O novo design do logotipo do DER traduz de forma simples e direta o principal benefício do sistema rodoviário do estado; a confiabilidade. Os traços retos evocam a tranquilidade e a objetividade do condutor ao utilizar o sistema, seguido de cores que remetem a experiência de deslocamento através de uma sinalização eficiente e segura.

Foi o doutor Armando de Salles Oliveira, interventor federal no Estado de São Paulo, que assinou o decreto nº 6.529, em 2 de julho de 1934, criando o Departamento de Estradas de Rodagem. Subordinado inicialmente a extinta Secretaria de Estado dos Negócios da Viação e Obras Públicas. O DER torna-se Autarquia em 26 de dezembro de 1946 por meio do Decreto n°16.546, assinado pelo interventor federal em São Paulo, José Carlos de Macedo. O DER foi o responsável pela construção das principais rodovias paulistas, como a Vias Anchieta, Anhanguera, Castello Branco, Raposo Tavares, Washington Luiz entre tantas outras que levam até hoje desenvolvimento econômico e social, possibilitando o deslocamento da população e o escoamento da produção industrial e agropecuária.

Somente nos últimos 4 anos, o DER entregou 72 obras em rodovias estaduais, totalizando 1118,2 quilômetros, sendo 78,18 quilômetros de duplicação, com investimento total de R$ 1,5 bilhão. Foram concluídas 31 obras nas estradas vicinais, totalizando 140,32 quilômetros, com investimento total de R$ 90,7 milhões. Ainda foram destinados R$ 13,3 milhões em construções de 28 terminais rodoviários.

André Santos

Da Reportagem Local