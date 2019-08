Departamento De Esportes De Itajobi e Esportista Betão Promovem Jogo Entre Pais E Filhos

O Departamento de Esportes e o esportista Betão, com apoio da Prefeitura Municipal de Itajobi, promovem no próximo domingo (11/08), dia dos pais, o tradicional jogo entre pais e filhos, a partir das 8h30 da manhã no Estádio Nossa Senhora Aparecida.

O dirigente municipal de esportes conta que o objetivo principal deste evento é promover a confraternização entre pais e filhos. “O pais e filhos é uma iniciativa do esportista Betão. A gente fez uma parceria com ele para realizar este evento, fizemos no ano passado, e tivemos um bom número de participantes, cerca de 80 pessoas, e este ano estaremos realizando este evento novamente com o apoio da prefeitura municipal, no domingo, com o objetivo de promover uma confraternização entre pais e filhos”.

O dirigente de esportes de Itajobi relata ainda que não é preciso ser um atleta para participar, quem tiver vontade de participar é só vir e entrar em campo. “Quanto à participação do evento, independente de a pessoa ser atleta ou não, a ideia principal do evento é convidar a população, os pais e os filhos para que possam estar indo no campo no domingo. A inscrição para participar é feita na hora mesmo, chegou lá no Estádio, quer participar, já faz a inscrição na hora e participa. Nós orientamos quem vier participar para ir com um short, uma camiseta, uma chuteira ou tênis, e quem não tiver a gente arruma também. Aí, para a competição a gente faz uma divisão de times para jogarem aí no máximo entre 10 e 15 minutos cada. O principal é realizar essa reunião entre pais e filhos no esporte para comemorar essa data especial, que é o dia dos pais”.

Um pai itajobiense conta que apesar de estar meio “enferrujado” para jogar futebol, diz que no domingo vai reunir todas as suas energias para fazer um bom jogo com seu filho. “Quando eu era moleque, eu adorava jogar futebol, sempre joguei com meu pai, com meu avô, com meus primos e amigos, para mim jogar uma boa pelada sempre foi a melhor coisa do mundo, ainda mais quando fingíamos que éramos grandes jogadores, eu lembro que nas brincadeiras eu sempre fingia ser o Garrincha. Eu e meu filho jogamos sempre, acho que depois de pescar, esse é um excelente programa para se fazer entre um pai e um filho”.

André Santos

Da Reportagem Local