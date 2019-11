Dengue Volta a Preocupar Com Início Do Período De Chuvas e Aumento de Focos

No mês de outubro foram contabilizados 47 casos de dengue em Catanduva, o foco de casos foram nos bairros Parque Iracema, Centro de Catanduva, Jardim Bela Vista, Jardim Vertoni, e Solo sagrado. Entre setembro e outubro deste ano, o aumento nos casos positivos foi de 30,5% Enquanto em setembro foram registrados 36 confirmações sobre dengue, no mês seguinte o número subiu para 46.

Com as Últimas chuvas a dengue volta a preocupar as autoridades de saúde que já começam a divulgar meios de prevenção do foco de dengue em residências e terrenos.

O infectologista Ricardo Santaella contou que o período de maior casos em Catanduva foi no mês de abril/maio e de lá pra cá veio caindo o numero mas que ainda há casos de dengue e com a chegada do período de chuva na nossa região a preocupação se estende pois aumentará os números de casos de dengue na cidade.

“Temos que ter muito cuidado nesse período das chuvas, pois o número está quase 50 casos de dengue e sendo se continuar poderemos ter de novo um novo surto de dengue no ano que vem como foi neste ano” ressaltou o infectologista.

As recomendações seguem como a melhor forma de prevenção da dengue é evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, eliminando água armazenada que podem se tornar possíveis criadouros, como em vasos de plantas, lagões de água, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção, e até mesmo em recipientes pequenos, como tampas de garrafas.

Repelentes e inseticidas também podem ser usados, seguindo as instruções do rótulo. Mosquiteiros proporcionam boa proteção para aqueles que dormem durante o dia, como bebês, pessoas acamadas e trabalhadores noturnos. Medidas simples podem ser adotadas para prevenir o Aedes Aegypti, como substituir a água dos pratos dos vasos de planta por areia; deixar a caixa d´água tampada; cobrir os grandes reservatórios de água, como as piscinas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local