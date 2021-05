Dengue: EMCAa Realiza Mutirão Informativo em Supermercados e Rede Particular de Ensino

Nas últimas semanas a Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti (EMCAa) tem intensificado suas ações em diversos bairros diferentes da cidade, fato que pode ser comprovado pelas publicações nas redes sociais da Prefeitura de Catanduva.

As vistorias nas residências foram reforçadas devido ao aumento do número de casos positivos da doença e também o número considerável de imóveis que não recebem vistorias por diversos motivos diferentes.

Para contribuir na diminuição dos casos de dengue, o setor tem realizado inúmeras ações educativas com vários segmentos. Neste mês, o foco foi parcerias com empresas públicas e privadas e também na rede particular de ensino.

De acordo com o responsável pelas ações educativas da EMCAa Diego Palmieri, os casos de dengue na cidade encontram-se em crescimento gradativo, porém as medidas de contenção tem sido tomadas para que o número de casos não saia do controle, evitando assim, uma nova epidemia. “As equipes estão em campo, tivemos um reforço importante com novos contratados e estamos massificando intensamente a informação em todos os nichos da sociedade, entretanto, somente o próprio munícipe pode colaborar nessa observação diária de locais que param água dentro das próprias residências e também divulgando os materiais educativos que vem sendo enviados”, explicou.

Desde o início do ano, a Prefeitura de Catanduva tem realizado limpeza de áreas verdes e terrenos baldios. Porém, o setor destaca que a população deve mudar seus hábitos, denunciar locais de descarte irregular e possíveis infratores. “Pedimos sempre que a população seja parceira, identifique estes pontos de descarte e acúmulo de água, mas é importante que cada um de nós saiba seu papel no controle do vetor, diversos municípios próximos já estão próximos de números epidêmicos e não temos como conter a transmissão, apenas controlar e este trabalho só é possível com a identificação de quem está ou não com dengue e tal medida só pode ser diagnosticada com teste laboratorial que é realizado nas unidades tanto públicas quanto particulares. Devemos evitar a automedicação e também manter o setor informado destes casos, muitos tem atendido a nossa campanha e até ligam no setor para informar que fizeram o teste então o intuito de nossas ações educativas é este, gerar uma resposta da sociedade e ela vem sendo gradual, já estamos fechando muitas parcerias para os próximos meses e a corrente positiva e informativa vai ser crucial no enfrentamento deste aumento de casos de agora até o final do ano”, completa Diego Palmieri.

Denúncia e Sintomas

Em caso de denúncia ou informações sobre como combater o Aedes aegypti nas residências, o munícipe entrar em contato através do telefone (17)3531-9200 ou pelo aplicativo da Ouvidoria Catanduva.

Ao sentir os sintomas a EMCAa solicita que o munícipe não deixe de ir as Unidades de Saúde para realizar caso necessário exame sorológico e nunca se automedicar sem a prescrição médica.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local