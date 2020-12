DEMOCRACIA: RESPEITO NECESSÁRIO

Os eleitores de todo o país cumpriram mais um dever cívico, aqueles que foram às urnas no domingo do dia 15 último para a definição de como serão os futuros administradores ou gestores públicos, exceção aos reeleitos que vem conduzindo a máquina administrativa de cada cidade brasileira.

Definidos os resultados, o que as cidades necessitam a partir de agora é união de forças e não divisão, já que são inúmeros os desafios que serão enfrentados pelos novos prefeitos e vereadores, bem como foram inúmeras as dificuldades pela disputa do voto, diante de um número elevado de candidatos ao legislativo municipal.

Dentro de um sistema democrático, tal como este em que vivemos, torna-se fundamental respeito aos vencedores e aceitos os resultados através das urnas eletrônicas, salientando-se ao mesmo tempo que a voz do povo é a voz de Deus e é ele quem determina os eleitos para uma legislatura importante em todo o país.

Os ataques e divergências, quando se realizam os debates é normal cada candidato expor suas ideias em prol do engrandecimento da sua cidade, às vezes com os ânimos exaltados, mas dentro de um clima em que a violência verbal não ultrapasse os limites do bom senso de cada postulante ao cargo público.

É claro que a oposição não pode deixar de existir, já que é extremamente necessária dentro da própria democracia, mas sem impedir que o desenvolvimento do município continue trilhando os caminhos mais viáveis que levam a um bom desempenho da administração, não só municipal e estadual, como também em nível Federal.

É preciso sabedoria e bom senso por parte da oposição,visando, efetivamente, dar apoio às iniciativas do gestor público, aquelas que vêm ao encontro de uma sociedade e da própria comunidade, quando são realizadas em prol do engrandecimento de todos os aspectos da administração pública.

Assim, dessa forma, os eleitores tiveram a oportunidade de mais uma vez apertar os botões da urna eletrônica e que sejam a expressão de dar continuidade ao andamento das obras iniciadas pela gestão anterior, incrementando outras que venham a reforçar as necessidades prioritárias, entre elas, saúde, educação e segurança.

Quando acontecem os debates, como aconteceram em milhares de cidades brasileiras, é uma oportunidade de os eleitores avaliar a capacidade desenvolvida por cada candidato a nível de prefeito, baseada no comportamento de cada um e que vem despertar a atenção do eleitor sobre a sua inclinação em quem votar.

A publicação das pesquisas não deixa margem de dúvidas antes da realização das eleições, pois já se sabe quem são os favoritos, ou seja, aqueles que se despontam como prováveis vencedores, salvo surpresas de última hora e que já aconteceram em inúmeras cidades, um fato que não se constitui em novidade para milhões que tiveram acesso a esse feito.

Consideramos a pesquisa como um retrato do momento, além de ser uma iniciativa em todas as cidades brasileiras, mormente aquelas de grande porte que possuem a imprensa ou quando se faz através de grupos de pessoas, cada uma optando pelo candidato preferido, porém, aquela que é publicada em jornais é a mais provável e dentro de uma lógica.

Geralmente, os resultados apurados pelas urnas são coerentes com a pesquisa, o que vem demonstrar o trabalho fiel por parte dos elementos da imprensa e assim vem se sucedendo ao longo dos anos. A propósito, temos um exemplo da eleição presidencial, onde foi eleito Fernando Collor de Melo presidente da República, onde a Globo vinha noticiando a vantagem do eleito sobre seus concorrentes.

Alguns políticos se mobilizaram em torno dessas pesquisas, entre eles, o ex-senador Álvaro Dias, dizendo tratar-se de um vício da Globo e que confunde a opinião pública, acaba ocorrendo o que prevalece na divulgação de intenção de voto em prol desse ou daquele candidato.

Enfim, não reconhecer o vencedor de uma eleição é uma ameaça à democracia ( Barack Hussein Obama II, ex-presidente dos Estados Unidos).

Alessio Canonice

Técnico em Contabilidade aalessio.canonice@bol.

com.br

