Dell’Arte Segue Com Encontros Teatrais Online Nesta Quarta-Feira Com Mais Convidados

O Coletivo Artístico Dell’arte dá continuidade à série de debates neste mês do teatro, março. A programação integra o Ar Cênico – Mostra de Peças Curtas. O primeiro encontro aconteceu na última quarta-feira (17), com participação expressiva do público registrando mais de 600 visualizações.

O segundo encontro acontecerá nesta hoje (24) com a participação de três catanduvenses, profissionais das artes atuantes na área há 10 anos: Rafael Jorda, ator e contador de histórias, diretor do Núcleo Condão; Lukas Dias e Igor de Mello, atores e improvisadores, da Cia Os Bardoso.

O Ar Cênico é uma iniciativa é do Coletivo Dell’arte, com coordenação e mediação dos encontros de Rafael Back e direção de produção de Cris Anovazzi.

Os encontros online estão substituindo as apresentações das peças que estavam agendadas para o final desse mês e foram adiadas para acontecerem posteriormente em respeito à fase vermelha e emergencial do Plano SP.

A programação é gratuita e ocorre às quartas-feiras de março, sempre às 21 horas, pelo facebook na página www.facebook.com/dellartecatanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local