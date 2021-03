Dell’arte Realizará Lives Solidárias Com Temática de Páscoa Para Arrecadar Leite

Arte e solidariedade. O Coletivo Artístico Dell’arte realizará junto a artistas e grupos catanduvenses uma série de atividades virtuais com a temática de Páscoa. A finalidade é arrecadar leite para doação a famílias carentes, além de oferecer atividades artísticas gratuitas para as crianças durante o feriado.

A iniciativa voluntária #coelhoemcasa partiu do responsável pelo coletivo Rafael Back e da diretora de produção cultural Cris Anovazzi que se uniram a artistas parceiros: Martha Ocon, Rafael Jorda, Lucas Alves, Maju Malavaes, Vânia Santos, Aline Leite, Priscila Rodrigues e Sheila Rocha.

‘Nós do Coletivo Dell’arte pretendemos manter vivas ações tradicionais que compõe a memória artística e cultural da cidade, como a Vila do Coelho, que esse ano não pôde ser realizada no formato tradicional em virtude da pandemia, trouxemos então atividades online e aliamos isso à arrecadação de leite, pois muitas famílias estão passando por necessidades’, explica Rafael Back.

Serão disponibilizadas atividades de contações de história, maquiagem artística, oficinas de artesanato e apresentações musicais. As transmissões acontecerão pela página da Dell’arte no endereço www.facebook.com/dellartecatanduva, de sexta, 2 de Abril, a domingo, 4 de Abril.

Os envolvidos buscam doações de leite que serão encaminhados a famílias carentes. Já estão arrecadando e o ponto de coleta fica no centro da cidade na OzoneSpin, localizada na Rua Pará, 61, em frente à Igreja Matriz. Também é possível solicitar a retirada das doações pelos telefones (17) 99159-1661 e (17) 99611-6789.

Ariane Pio

Da Reportagem Local