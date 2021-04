Dell’Arte Encerra Hoje Encontros Teatrais On-Line em Comemoração ao Mês do Teatro

O Coletivo Artístico Dell’arte encerra hoje a série de debates ‘Encontros Teatrais On-Line’ realizada durante todo o mês do teatro, março. A programação integra o Ar Cênico – Mostra de Peças Curtas.

As rodas de conversa estão substituindo as apresentações das peças que estavam agendadas para o final desse mês e foram adiadas para acontecerem posteriormente em respeito à fase vermelha e emergencial do Plano SP.

O último encontro acontece hoje (31) com a participação de três catanduvenses: Lucas De Lucca, ator, diretor e produtor cultural, formado em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de Londrina e membro fundador da Sobrado Verde Produções Artísticas; Celso Zukovisk, ator e músico, integrante do Grupo Cabrabão e Banda Brizze e Cris Anovazzi, comunicóloga graduada pelo Mackenzie, pós-graduada em Gestão Cultural na USP e Gestora e Diretora de Produção Cultural.

Os encontros anteriores ultrapassaram mais de mil visualizações ‘Tivemos uma participação muito expressiva nos encontros, o que enriqueceu o compartilhamento de experiências, o debate de ideias e se convertará em ações conjuntas muito positivas aos artistas e população’, conta Rafael Back, coordenador e mediador do Ar Cênico.

A programação é gratuita e será transmitida, às 21 horas, pelo facebook na página www.facebook.com/dellartecatanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local