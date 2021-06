DELIVERY NO LOCKDOWN: Supermercados alertam para colapso nas entregas

Sem efetivo para atender a demanda e com os estoques em baixa, supermercados de Catanduva procuraram o prefeito padre Osvaldo para tentarem a reabertura dos estabelecimentos.

Segundo as empresas, “Catanduva está ficando sem alimentos, porque os supermercados não estão dando conta do alto volume de compras em delivery”.

Uma conhecida rede que atua na cidade divulgou nota à imprensa afirmando que “mesmo com uma grande equipe empenhada e trabalhando 14 horas por dia, não estamos conseguindo suprir as pessoas com o alimento necessário, em tempo hábil, para as refeições diárias”.

Até o momento, o prefeito catanduvense não sinalizou que irá atender o pedido dos supermercadistas. A flexibilização é esperada apenas após o dia 29.

Da Reportagem