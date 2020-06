DEIC De São José Do Rio Preto Recupera Camionete Furtada Em Catanduva

Na tarde de segunda-feira, (15), uma camionete Hyundai Tucson, foi deixada em frente a uma oficina mecânica para manutenção no centro da cidade de Catanduva.

A vítima ao retornar ao estabelecimento foi comunicada que seu veiculo tinha sido roubado.

Policiais civis da DEIC de São José do Rio Preto tiveram conhecimento do delito e através de investigações e diligências, descobriram que a camionete estava em na cidade de Rio Preto já em posse do investigado R.K.S.B. de 19 anos.

Na madruga de terça-feira (16), os policiais começaram a monitorar o suspeito e encontraram a camionete com o averiguado, que negou ter praticado o furto, mas que teria pego o veículo de uma terceira pessoa.

O jovem de 19 anos foi conduzido e preso em flagrante por receptação dolosa.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

