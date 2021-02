Definidos Novos Representantes do Conselho Municipal do Idoso de Catanduva

Foi definida na manhã de terça-feira (23), a nova diretoria do Conselho Municipal do Idoso de Catanduva.

Os novos representantes empossados para o biênio 2021/2022 são: Marcela Nappi Alvarez – presidente (representando o Poder Público); Afonso Alexandrino – vice-presidente; Nilton Marto Vieira da Cruz – 1º secretário; Karina Varotto – 2ª secretária; Ariana Ramos – 1ª tesoureira e Maria Aparecida Castro – 2ª tesoureira. A cerimônia foi realizada na Casa dos Conselhos e respeitou todos os protocolos de segurança contra a Covid-19.

Segundo o prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, presente na solenidade, a nova comissão tem total apoio do Poder Executivo para, juntos, trabalharem em prol dos idosos. “Neste momento, tão delicado que vivenciamos, a atuação do conselho se evidencia essencial na busca por ações e políticas públicas que atendam aos idosos. Essa iniciativa tem nosso total apoio nas deliberações a esse público”, ressalta Padre Osvaldo.

O Conselho Municipal do Idoso contribui para a formulação de políticas públicas para promover o bem estar e qualidade de vida para as pessoas idosas. Por conta disso, promove discussões, faz encaminhamentos e delibera de forma colegiada temas pertinentes à defesa, proteção e valorização coforme determina a Constituição Federal.

Ariane Pio

Da Reportagem Local