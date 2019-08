Defesa Civil Emite Alerta Sobre Baixa Umidade Do Ar Em Catanduva

A Prefeitura de Catanduva emitiu uma nota oficial, ontem, a respeito do alerta que a Defesa Civil faz à população sobre a baixa umidade do ar na Cidade Feitiço. O monitoramento realizado pelo órgão aponta que a cidade entrou em estado de atenção devido ao clima seco. Os picos de menor índice marcaram 26%, das 15h00 às 17h00 da última quarta e quinta-feira, dias 31 de julho e 1º de agosto, respectivamente. A OMS – Organização Mundial de Saúde estima que a boa qualidade do ar esteja em torno dos 60%.

“A condição na cidade começou a ser evidenciada esta semana. Os dados são fornecidos pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). Conforme acompanhamento, os índices começaram a cair a partir das 11 horas dos dois dias. A elevação ocorre por volta de 19 horas. Nesta quinta-feira, os termômetros marcaram 30ºC às 14 horas”, diz a nota da Prefeitura a respeito dos dados da Cetesb.

De acordo com os níveis de medição, o estado de alerta varia entre 21% e 30%. O responsável pela Defesa Civil em Catanduva, Luiz Carlos Larocca, comenta: “apesar de estar em limite suportável é preciso ter cuidados diários e aumentar a ingestão de líquido”.

Por conta do tempo seco, em que são registrados os maiores índices de problemas respiratórios, as orientações são: que seja evitada a prática de exercícios físicos ao ar livre, das 11h00 às 15h00; umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas e bacias com água; consumir água sem limites. Crianças e idosos precisam de atenção especial. Outra sugestão importante é o uso de hidratante e protetor solar, além de evitar banhos quentes e prolongados.

“Além do controle remoto das condições climáticas pelo site da Cetesb, Catanduva tem por diferencial uma estação telemétrica, instalada no bairro Santo Antônio. O equipamento presencial mede os parâmetros meteorológicos (velocidade e direção do vento, temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica e radioação), além da quantidade de poluentes presentes no ar”, finaliza a nota.

Da Reportagem Local