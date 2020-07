Defesa Civil Emite Alerta Para Rajadas de Vento em Catanduva

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta sobre a possibilidade de fortes rajadas de vento em diversas regiões do estado. O vendaval deve ocorrer até quinta-feira (09). São esperados ventos de quase 70km/h em Catanduva, Barretos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Franca.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu deve ficar encoberto de nuvens durante o dia, já a temperatura mínima chegará a 16° a noite. A alteração dos ventos é consequência de ciclone que atinge o Oceano Atlântico na região do litoral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

As equipes da Prefeitura de Catanduva estão disponíveis para atendimento à população e restabelecimento da normalidade em áreas que venham a ser afetadas. A orientação à população é de que evite transitar na rua durante o período de alerta, abrigue-se em local seguro, não enfrente o mau tempo, mantenha-se afastado de postes, árvores e placas de sinalização e publicitárias. Além disso, é imprescindível ter atenção especial no trânsito (motoristas de veículos e pedestres) e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica.

Em caso de dúvidas e emergências, a recomendação é que ligue para a Defesa Civil (199) ou para o Corpo de Bombeiros (193).

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

