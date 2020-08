Defesa Civil Emite Alerta Para Baixa Umidade do Ar em Catanduva

O inverno é conhecido por suas temperaturas baixas, mas, também, pela recorrente queda na umidade relativa do ar. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), níveis entre 50% e 70% são considerados ideais. Entretanto, Catanduva chegou a ficar abaixo de 30%, condição que pode ocasionar inúmeros problemas de saúde, principalmente, em indivíduos com problemas respiratórios. A Defesa Civil tem emitido alerta via SMS.

“A baixa umidade, associada às baixas temperaturas, dificulta a dispersão de partículas virais, bactérias, fungos e outros poluentes, que acabam ficando mais tempo suspensos no ar. Isso facilita a entrada de germes nos pulmões, ocasionando sintomas como secura nos olhos, nariz, garganta e nos lábios, além do ressecamento da pele”, explicou o pneumologista Ricardo Domingos Delduque, da Unimed Catanduva.

Sintomas como sangramento nasal, cansaço e irritabilidade também podem ser causados pela baixa umidade relativa do ar. É recomendado que se hidrate e beba água mesmo se estiver sem sede; umedeça olhos e nariz com frequência; evite exercícios físicos ao ar livre das 10h às 16h; evite ar condicionado das 10h às 16h; mantenha o ambiente arejado e mantenha os ambientes umidificados (Ex.: estenda toalhas ou panos úmidos nos pés da cama/cabeceira ou uma bacia com água no quarto). Além disso, o cuidado deve ser redobrado com bitucas e brasas, para evitar incêndios e queimadas.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook