Defesa Civil Coordena Demolições em Imóveis ‘Condenados’ em Catanduva

A Defesa Civil está coordenando demolições de dois imóveis em Catanduva. De acordo com laudos, ambas as residências uma na rua Antonio Zancaner e a outra na rua Natal estão com suas estruturas ‘condenadas’. A ação consiste em evitar ocupações nas moradias desabitadas, em condições de risco de desabar.

Como parte dos processos em andamento, as residências já foram mapeadas e vinham sendo monitoradas desde 2018. As intervenções resultam de boletim de ocorrência registrada pela Guarda Civil Municipal (GCM), além de queixas formalizadas por vizinhos na Ouvidoria da Prefeitura e na Vigilância Sanitária.

Nos dois casos, as condições de abandono geravam transtornos, devido às invasões por moradores em situação de rua e usuários de drogas. Outra preocupação das famílias ao redor era relacionada ao surgimento de animais peçonhentos e acúmulo de materiais propícios ao surgimento de larvas de dengue.

De acordo com o cronograma de trabalho executado em parceria com a Secretaria de Obras e Serviços, o imóvel da rua Antonio Zancaner foi demolido na manhã da última sexta-feira, dia 28. A demolição da outra moradia, na rua Natal, será feita na semana que vem.

Antes de concretizar as demolições foram respeitados os prazos processuais e feitas as devidas notificações. Nas duas situações, a Prefeitura assumiu os custos dos serviços, que irão recair em dívida ativa dos imóveis aos responsáveis.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local