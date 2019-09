Defesa Civil Alerta Para Mais Uma Semana Quente e Baixa Umidade Do Ar

Segundo o Boletim da Defesa Civil, uma massa de ar seco cobre o Estado de São Paulo e há condição para mais uma semana de muito calor e umidade do ar baixa. As temperaturas ficarão entre os 35°C até 40°C no interior do Estado, abrangendo a região de São José do Rio Preto por vários dias consecutivos. Além disso, há condições para índices críticos na umidade relativa do ar, que podem ficar abaixo de 15% no período da tarde.

Para enfrentar o calor intenso, as principais recomendações são: reforço de hidratação, utilização de roupas leves, evitar exposição prolongada ao sol e sempre que possível permanecer em ambientes frescos e sem aglomeração de pessoas.

Já as orientações relativas a umidade baixa são as seguintes: Entre 21% e 30% são estado de atenção onde o indivíduo deve evitar exercícios físicos ao ar livre, umidificar o ambiente, permanecer em locais protegidos do sol, em áreas vegetadas e consumir muita água.

Entre 12% a 20% estado de alerta observar as recomendações do estado de atenção, suprimir exercícios físicos e trabalhos ao ar livre, evitar aglomerações em ambientes fechados, usar soro fisiológico para olhos e narinas.

Abaixo de 12% estado de emergência que devem se observar todas as recomendações acimas e não ficar em local fechado e abafado.

Para a região de São José do Rio Preto, a temperatura máxima durante quase toda semana chegará a 40°C e umidade baixa entre 10% a 15% em estado de emergência.

Segundo o Climatempo, somente no período da tarde de sexta-feira (20) ocorrerá algumas pancadas de chuvas e no inicio da noite, com 90% de chances de chuvas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local