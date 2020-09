Decreto Cria Grupo de Trabalho Para Implementação da Lei Aldir Blanc

Um decreto municipal, assinado pela prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes instituiu o Grupo de Trabalho de Implementação, Acompanhamento e fiscalização da Lei Aldir Blanc. Que proporcionará um auxilio emergencial aos profissionais da área da cultura.

Na composição, que deverá ter membros nomeados em outro decreto, Secretário Municipal de Cultura, que o presidirá; Chefe de Divisão da Secretaria Municipal de Cultura; um representante do Gabinete da Prefeita, por ela indicado; um representante da Secretaria Municipal de Negócios Jurídico; um representante da Secretaria Municipal de Finanças; cinco representantes da sociedade civil atuantes na área de artes. Dentre as atribuições, realizar as tratativas necessárias com os órgãos dos Governos Estadual e Federal responsáveis pela descentralização dos recursos; participar das discussões referentes à regulamentação para distribuição dos recursos na forma prevista no artigo 2º da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2.020, acompanhar e orientar os processos necessários às providências de ordem administrativas e operacionais para o recebimento direto do valor integral a ser destinado ao Município de Catanduva, participar das discussões referentes à elaboração do plano de ação para distribuição dos recursos; acompanhar as etapas de transferência direta dos recursos do Governo Federal para o Município de Catanduva; fiscalizar a execução dos recursos transferidos; elaborar relatório e balanço final da execução dos recursos . Ainda de acordo com o decreto, os representantes da sociedade civil serão definidos pelo secretário Municipal de Cultura em conjunto com representantes da sociedade civil das oito áreas artísticas especificadas no Conselho Municipal de Politicas Culturais tendo como critérios a frequência do trabalho cultural exercido e área de atuação. O Secretário Municipal de Cultura poderá expedir normas técnicas para complementar, esclarecer e orientar a execução da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2.020.

Karla Konda

Editora Chefe