Decreto Amplia Capacidade de Fiéis nas Igrejas de 20% Para 40%

A prefeita Marta Maria do Espirito Santo Lopes editou decreto que amplia a capacidade de fieis participarem presencialmente de cultos e missas.

A permissão agora é de 40% enquanto antes era permitido apenas 20% da capacidade total do prédio.

O decreto foi publicado ontem no Diário Oficial do Município e passou a valer na mesma data.

Apesar de uma maior flexibilização, as medidas preventivas precisam ser respeitadas: “ Permitir a entrada de pessoas até o limite de 40% da capacidade do prédio; Distanciamento de dois metros entre as pessoas; Uso de máscaras; Intensificação de procedimentos de limpeza do ambiente com aplicação de hipoclorito de sódio a 1%; Disponibilização de álcool em gel a 70% em todas as entradas e saídas dos prédios; Afixar nas entradas dos prédios informes sobre a capacidade máxima de pessoas permitidas em cada celebração, Adotar normas e rotinas que evitem a aglomeração de pessoas”, consta.

O novo decreto editado, diferentemente do anterior, não determina tempo máximo para as reuniões religiosas. Portanto, cabe a cada igreja decidir pelo tempo de cada celebração.

Karla Konda

Editora Chefe