Decoradora Dá Dica De Como Montar Arvore De Natal Sem Gastar Muito

O ano de 2020 está bem diferente do que o normal, mas nem por isso os apaixonados pelo Natal vão deixar de montar a sua árvore e, mesmo no período de pandemia com uma crise econômica e as pessoas tentando economizar ao máximo, procurando promoções e descontos, muitas delas já estão montando a sua árvore de Natal. Para aqueles que querem montar a sua árvore e não quer gastar muito, a decoradora Natália Silva dá dicas incríveis de como montar a sua árvore de natal sem gastar muito.

Árvore de Natal feita com papéis adesivos – Outra opção de árvores de parede é utilizar adesivos e papeis decorados para montar a árvore. A atividade de criar o painel pode incluir até mesmo as crianças da família.

Enfeites de Natal feitos com palitinhos – Sabe aqueles palitinhos de madeira que você achou que não teria serventia? Pois é. Eles servem de base para uma linda decoração de Natal. Esse tutorial dá boas dicas de como montá-lo.

Árvore de Natal feita com fotografias- Tá aí uma árvore repleta de memórias. Que tal usar as suas fotografias de momentos especiais para decorar o ambiente?

Árvore de Natal enfeitada com flores- Se você já tem uma árvore, mas está cansado das tradicionais bolas de plástico, olha essa ideia de enfeites com flores. Super colorido e tropical, bem no clima do nosso verão.

Outra dica é utilizar já as bolinhas que já tem e laços, pois dão um charme na arvore de natal.

Ariane Pio

Da Reportagem Local