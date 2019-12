Decoração Natalina é Alvo de Vandalismo em Itajobi

Na madrugada do dia 28 de Dezembro, a Decoração Natalina da Praça 9 de julho, mais especificamente a “Casa do Papai Noel” foi vítima de atos de vandalismo, tendo praticamente todos os enfeites e decorações, além de parte da estrutura, destruídos.

De acordo com a prefeitura, não é o primeiro ato registrado neste ano, uma vez que parte das mangueiras de led instaladas nas árvores, tanto da Praça 9 de Julho, quanto da Avenida das Acácias, foram furtadas tão logo quanto foram instaladas.

Nas redes sociais, a prefeitura Itajobiense lamentou o ato de vandalismo. “São episódios tristes para a população itajobiense, já que a Prefeitura prepara tudo com muito carinho para a convivência e a alegria da população e de turistas que visitam a cidade nessa época do ano, além do fato de que se trata de dinheiro público sendo desperdiçado por atitudes de pessoas sem compromisso com a civilidade e com o bem estar do próximo.”

A Prefeitura de Itajobi comunicou ainda que todas as medidas legais cabíveis serão tomadas para identificar e punir os responsáveis por mais este ato de vandalismo.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local