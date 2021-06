Declaração de ‘carona’ ao trabalho é obrigatório durante o lockdown

Para aqueles que trabalham dentro das atividades permitidas durante o período de lockdown, e depende de ‘carona’, a Prefeitura de Catanduva disponibiliza declaração ao motorista do veículo.

A ficha deve ser preenchida e assinada pelo responsável da empresa de destino. Caso seja abordado em fiscalização, o motorista deve apresentar esse documento que comprova o motivo da utilização do veículo e sua circulação. O formulário está disponível no site www.catanduva.sp.gov.br.

De acordo com o decreto a circulação de pessoas e veículos em vias públicas é permitida apenas para: aquisição de medicamentos, atendimento ou socorro médico para pessoas ou animais; embarque e desembarque no terminal rodoviário; entrada ou saída do município; atendimento de urgência ou necessidades inadiáveis e prestação de serviços.

Os munícipes devem estar munidos com documentos necessários para a circulação em vias públicas, tais como: RG, CPF e comprovante de endereço; nota fiscal de compra ou prescrição médica; atestado (atendimento médico); carteira de trabalho, contrato social ou declaração; tíquete ou imagem da passagem e comprovante de urgência ou necessidade inadiável.

O descumprimento do decreto acarretará em multas e penalidades.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local