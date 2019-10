Debate Sobre Saúde Mental é Realizado Hoje em Catanduva

Debate sobre saúde mental será realizado hoje em Catanduva com o tema “Integrando Saberes em Saúde Mental. O evento promovido peloCentro Universitário Padre Albino, em parceria com a Associação Mahatma Gandhi, será na sede do HMG, das 8h às 12h. A ação será para celebrar o Dia Internacional da Saúde Mental, que é comemorado neste mês de outubro. O debate será totalmente dirigido para profissionais da área de saúde e alunos do curso de Enfermagem da instituição de ensino. A inscrição para o evento será feita no local, e o encontro foi organizado pela pró-reitora de Educação a Distância da UNIFIPA, Maria Rita Braga, Liga de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde Mental da UNIFIPA, pela coordenadora do curso de Enfermagem da UNIFIPA, Maria Cláudia Parro, e pelo docente Tiago Silva.

Programação

8h00: Inscrições; 8h30: Abertura com a coordenadora do curso de Enfermagem, Maria Cláudia Parro; 8h45: Apresentação da Liga de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde Mental; 9h00 às 10h00: Cine debate interdisciplinar, mediado pela professora Maria Rita Braga, docente responsável pela disciplina de Enfermagem em Saúde Mental e Liga de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde Mental, Saúde mental em filmes e vídeos, docentes da UNIFIPA Aline Fiori dos Santos Feltrin e João César Jacon.

Das 10h00 às 12h00: Integração Ensino–Serviço, Integralidade do cuidado em saúde mental, mediado pelo docente de Enfermagem da UNIFIPA e coordenador técnico da Associação Mahatma Gandhi Tiago Aparecido da Silva; Apresentação artística e roda de conversa: Guilherme Brito; Discussão de casos: Aparecida Lúcia Pereira dos Reis, que é Enfermeira CAPS AD, Juliana Saravalli, Psicóloga CAPS II, e Mariana Gomes Silva, Terapeuta Ocupacional CAPS II.

Da Reportagem Local