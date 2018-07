De Virada, Basquete Feminino Vence Mirassol na Abertura dos Jogos Regionais

O O Basquete Feminino da Secretaria de Esportes de Catanduva (SMELT) venceu de virada a equipe de Mirassol na abertura dos Jogos Regionais do Interior 2018. O placar foi encerrado em 78 a 24 e a cestinha da partida foi a lateral Mariana Augusto com 14 pontos. Ontem (19), a equipe catanduvense enfrentou as meninas de Araçatuba e também venceram. O próximo confronto será contra São José do Rio Preto hoje (20).

A comandante do basquete Catanduva, Fernanda Hartwig Barbuio comemora o feito e está otimista com as novas partidas.

“O Bax Catanduva inicia os jogos regionais com o pé direito vencendo Mirassol”, observa Fernanda.

Já a equipe masculina de basquete jogou no segundo dia de competições contra Fernandópolis.

A equipe de natação com atletas com deficiência (ACD’s) também começou as competições com o pé direito e conquistou 21 medalhas na estreia. De todas as provas disputadas foram medalhistas.

Conforme informações da assessoria de comunicação da Prefeitura de Catanduva, a equipe de natação ACD disputou com sete municípios: Andradina, Votuporanga, Rio Preto, Penápolis, Ilha Solteira, Fernandópolis e Novo Horizonte.

Além da natação e do basquete outras modalidades também competiram no primeiro dia de disputas: ciclismo (masculino), handebol (feminino e masculino), judô (feminino e masculino), ginástica rítmica (feminino), natação (masculino e feminino) e vôlei de praia (masculino).

Ao todo, a Cidade-Feitiço está representada por 300 atletas. As competições acontecem até o dia 29 de julho em Votuporanga. Mais de 6 mil atletas de 26 modalidades estarão nas disputas.

A cidade aparece em segundo lugar na pontuação parcial, conforme boletim divulgado na noite de quarta-feira, dia 18. Até agora, foram computados 17 pontos para o município, que está perto de alcançar Rio Preto que tem 23 pontos.

A somatória de pontos é reflexo do desempenho dos atletas. Dentre eles, a equipe feminina de xadrez conseguiu até agora duas vitórias. Na primeira rodada, elas ganharam de Coroados por 3 a 1. Na segunda fase, Catanduva derrotou Mirassol por 4 a 0. As meninas somam 7 pontos na competição.

Pelo masculino, a estreia está marcada para a tarde desta quinta-feira, dia 19. As partidas de xadrez seguem, diariamente, até domingo.

Na categoria malha, Catanduva venceu Jales por 56 a 10. A cidade também levou a melhor na modalidade tênis que ganhou a primeira partida contra Tabapuã por 2 a 0. A equipe de judô feminino está brigando pelo terceiro lugar na competição. Até a manhã desta quinta-feira, dia 19, o saldo era de 1 medalha de prata e 1 de bronze no judô feminino individual.

Também segue na disputa o futebol masculino sub 20 que, no primeiro jogo, empatou em 1 a 1 com Floreal. Já o handebol feminino perdeu para Araçatuba por um ponto. O placar final ficou em 18 a 19. No vôlei de praia masculino – livre – Catanduva perdeu de 2 a 0 para Votuporanga.

Já os jogos chegaram ao fim para a equipe feminina de ginástica rítmica – categoria livre – que ficou entre em 6º lugar na competição, com três pontos

Karla Sibro

Da Reportagem Local