De Setembro A Novembro, Procon Soma 1.213 Atendimentos Em Catanduva

As duas unidades de Catanduva do Procon atenderam a 1.213 pessoas que apresentaram dúvidas ou problemas com fornecedores no acumulado de setembro a novembro deste ano. Setores como alimentação, saúde, habitação, produtos, serviços privados, serviços essenciais e assuntos financeiros foram os que mais levaram munícipes aos locais.

Os números são divulgados mensalmente pelo órgão na Imprensa Oficial do Município. Só em novembro, foram 369 pessoas que procuraram pelo atendimento, média de 18 solicitações por dia útil na Cidade Feitiço.

“Os moradores que quiserem registrar uma queixa relacionada a produto ou serviço prestado deve comparecer na unidade do Procon que fica anexa ao prédio da Prefeitura de Catanduva, com documentos de identidade como RG, CPF ou carteira de habilitação, comprovante de residência e documentação pertinente à reclamação, como o número de protocolo, contrato ou cupom fiscal”, pontua a informação divulgada pela prefeitura.

Serviço

“Nas férias, o Procon de Catanduva está com atendimentos centralizados no piso térreo do Paço Municipal. O horário de funcionamento é das 9 às 16 horas. A unidade do Bom Pastor estará fechada no período. A Prefeitura definirá o funcionamento da unidade a partir de janeiro”, conclui a nota. Para outras informações a respeito, é possível entrar em contato através do telefone (17) 3531-9138.

Da Reportagem Local