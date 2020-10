DE EXPRESSIVA GRANDEZA

Nélson. Nélson Aparecido Oliani. Esse seu nome. Nós o chamávamos pela sigla composta por suas iniciais, NAO. Ele sempre esteve conosco, mesmo quando foi trabalhar em Porto Seguro. Nós éramos todos funcionários do Banco do Brasil. E ele fazia parte da nossa turma. Era amigo nosso. Sempre solidário! Desde o primeiro momento, vimos que ele iria longe, dada sua especial maneira de ser. Fosse qual fosse o assunto, Nélson era versado nele! Ah! Isso era. Sempre descia à raiz da questão. A vida se tornava mais vida perto dele. Era ele nosso amigo do peito. Quando precisei de administrador, para determinada operação do ramo em meu escritório, Nao resolveu o problema. De pronto! Era, ali, o Nélson administrador. Sempre se saiu extraordinariamente bem, eis que tinha pique para tanto. Foi assim ao dirigir escola secundária, mudando o perfil da unidade. Era palestrante. Corrijo: era orador. Tinha a especial característica de, ao preparar sua fala, criar condições no texto para corresponder à expectativa dos ouvintes. Em decorrência, ele sistematicamente era capaz de melhorar o silêncio. Nessa área, em seus últimos dias, preparou palestra, ministrada através de aparelhos eletrônicos. Como as demais, foi um sucesso! Organizou cursos de Inglês, ministrando aulas, tanto em nossa cidade como fora dela, quer em classe, quer em particular. Idealizou sistema gravado, em que aparece, para cada fonema, a boca de uma pessoa, bem próxima da câmera, ao lado de um gráfico, decompondo e explicando a pronúncia de cada fonema.

Meu cão, Xandro, que se foi há tanto tempo, está redivivo, graças ao artista e fotógrafo Nélson. Os que tiveram oportunidade de ver a foto colorida que ele tirou de seu próprio cão, o Obelix, podem confirmar o seu talento. Esse amigo de passado distante, um “setter irlandês”, de pelagem ruiva, com ar de ser humano, posou para a câmara do Nélson, quase que esboçando um sorriso. Emocionante. De nossa cidade, Nélson tirou fotos de ângulos especiais. Magníficas.

Sim, mas as imagens retratadas pelo Nao não emanavam somente de sua câmara. Havia os pincéis, as telas e as infinitas latas e tubos de conteúdo colorido, de onde fluíam as mais lindas telas, reproduzindo imagens, paisagens, figuras, figuras humanas, coisas assim.

Nélson foi Venerável maçom. Na Loja, tive a honra de, a convite dele, fazer palestra a nossos irmãos.

Quando era vez de falarmos, em nossas reuniões informais, sobre a educação de nossos filhos, sobre as gerações do futuro, Nélson assumia, ao lado de Therezinha, a esposa, a feição de vetusto senhor, falando com determinação sobre seu modo de encarar o tema. E, com isso, quem se beneficiava era a Nara, ente maravilhoso, muito parecida com a mãe, e que traz consigo traços fisionômicos inconfundíveis de seu pai.

Nélson era, também, a coragem em pessoa. Desde que o mal que o acometeu se manifestou, Nélson não se acovardou. Enfrentou seu terrível inimigo com determinação e coragem.

Nélson era talento de expressiva magnitude. Não era homem de se curvar ante a adversidade. Permaneceu na arena, com coragem, lutando com as forças que Deus lhe deu e que se manifestaram em tudo o que ele foi: indivíduo, intelectual, administrador, fotógrafo, professor, estudioso, venerável, pintor, orador, filho, esposo, pai.

Como se vê, nunca deixou realizações, projetos e criações ficarem para o dia seguinte. Dizia com acerto —— e até com ênfase profético —— : não hás garantia de que, em nossas vidas, haverá amanhã…

De fato, a vida nos prega estranhas peças. Nélson enfrentou seu terrível inimigo, com coragem e determinação. Por isso e por muito mais, permanecerá eternamente em nossa saudade.

Marcílio Dias

