De 800 Testes Realizados, 12 Deram Positivo Para Covid-19

De 800 testes realizados na ampliação do público específico, 12 foram confirmados para a Covid-19.

A quantidade de diagnósticos é referente ao mutirão em andamento há duas semanas.

A testagem em grande escala foi realizada profissionais da segurança pública: bombeiros, policiais civis e militares, guarda civil municipal, trabalhadores da limpeza e do transporte público, população privada de liberdade e para a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Também foram submetidos ao teste os trabalhadores do Pátio de Serviços da Prefeitura e da EMCAa (Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti).

Diante dos testes positivos, a médica que integra a equipe da saúde tomou as devidas providências quanto ao afastamento desses trabalhadores de suas atividades. A precaução é acompanhada de orientação quanto ao isolamento social.

A iniciativa em ampliar os testes para esses grupos visa oferecer subsídios para os serviços de saúde quanto à investigação laboratorial, utilização e interpretação dos testes sorológicos para Covid-19, além de padronizar as condutas de isolamento após a testagem. Paralelamente a essa ação, todas as pessoas com sintomas da Covid-19 que procuram as unidades de saúde são submetidas à testagem.

