DDP-Diretoria Visita Band FM E Traz ‘Open Vibe’ Para o Cenário do Samba

Ontem (09) a Band FM de Catanduva recebeu Digo, Boni, PB do DDP- Diretoria que vieram de terras cariocas para mostrar o talento nas cidades do interior de São Paulo e passando pela Cidade Feitiço deram uma palinha do bom humor dos jovens e música que faz lembrar, claro de praia.

O grupo contou que tudo começou com reuniões no fim da tarde no pé da areia ao som de músicas que eles gostavam de cantar, dando outra roupagem numa versão mais praiana, como eles chamam ‘open vibe’. Os meninos ainda contaram que gostam de misturar vários estilos de som para deixar o clima bem mais próximo do que eles gostam que acabou caindo no gosto de quem os ouvia, assim foi bem mais fácil eles verem que realmente era seguir o som e conquistar mais público além da galera do Rio.

O primeiro single do DDP-Diretoria foi “Maldade Na Mente”. Uma mistura perfeita de pagode com elementos de funk, o single traça a proposta do grupo dentro do mercado fonográfico, música de qualidade e sem rótulos.

“‘Maldade na Mente’ é o nosso cartão de visita, para mostrar a todos que estamos chegando com uma proposta diferente. A música mistura pagode e funk de uma forma nunca antes vista, é a essência carioca do DDP”, destaca Digo, vocalista do grupo.

“Procuramos levar a nossa ‘open vibe’ tanto para as músicas, quanto para os eventos. No fim das contas, o que queremos é espalhar alegria”, conta PB, percussionista do DDP.

Agora com o pé na estrada eles já estão conquistando os paulistas e seguindo interior de SP, com nova música ‘Toda Nua’.

Os jovens cariocas prometem muitas novidades ao longo de 2020, com músicas inéditas que mesclarão pagode e samba com elementos de diversos gêneros, o DDP chegou para ficar.

Ariane Pio

Da Reportagem Local