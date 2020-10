Davoli Reapresenta Projeto que Disciplina Entrega de Panfletos

O vereador Amarildo Davoli reapresentou projeto de lei que disciplina a forma de entrega de folders, panfletos, folhetos e outros materiais impressos em imóveis. De acordo com o projeto “Ê permitida a distribuição de panfletos, jornais publicitários, cartazes e congêneres em imóveis residenciais e comerciais, desde que sejam devidamente colocados em suas caixas coletoras de correspondência, ficando expressamente vedado que sejam jogados no interior dos imóveis e nos passeios públicos ou fixados em grades, fechaduras de porta, portões, muros e similares”.

Diferentemente da proposta anterior, o projeto permite a distribuição de panfletos em mãos e na parte exterior de veículos estacionados, desde que o responsável pela entrega proceda ao recolhimento do material publicitário indevidamente descartado no entorno. E não cita a possibilidade de colocar os folhetos

Proíbe ainda o lançamento de papel picado, serpentinas e similares em locais públicos, exceto em festas populares, não comerciais, patrocinadas ou apoiadas pelos entes públicos.

Na justificativa do projeto, Davoli afirma “O presente projeto de lei não visa ao prejuízo de pessoas físicas ou jurídicas, nem cerceamento a seu direito de divulgar produtos e serviços ou fazer a distribuição de materiais, visto que trata de disciplinar divulgação e distribuição, pelas razões que exponho”, afirma.

Davoli complementa: “Falar de “cidade sustentável” sem que ações sigam o discurso seria pura demagogia, se não hipocrisia. É considerável a quantidade de lixo constituído de material publicitário nas ruas e calçadas, seja descartados (embora indevidamente) por motoristas que os encontram no pára-brisa ou outra parte do veículo, seja de imóveis residenciais ou comerciais. Além de o acúmulo causar obstrução do fluxo de água em ruas com pouco desnível, propiciando criadouros de larvas, esse lixo pode causar problemas corno obstrução de bocas de-lobo e galerias pluviais. E há que se mencionar que se trata também de acúmulo de lixo, principalmente em vias em que não há serviço de varrição”.

E cita ainda uma maneira de manter a segurança. “ Outro problema, não menos importante, é o fato de que um acúmulo desse material propagandístico em portões ou grades de residências, por estarem os moradores em viagem, por exemplo, pode servir corno um “indicador” a pessoas de má índole para invadir, furtar ou depredar. Estamos falando de segurança!”.

O projeto depende ainda de aprovação em dois turnos pelos parlamentares.

Karla Konda

Editora Chefe