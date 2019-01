Dançarinos Criam ‘Vaquinha Online’ Para Participar de Evento em Curitiba

Os dançarinos Matheus Matos e Vinicius Rayzel almejam grandes objetivos: a Colônia de Férias Street Extreme, evento realizado de 11 a 19 de janeiro, em Curitiba, que reúne bailarinos e professores de Danças Urbanas de todo o país, sendo sinônimo de qualidade e um verdadeiro intensivo de aulas com os melhores profissionais do ramo.

“A nossa intensão em participar da Colônia desse ano é para aprofundar nossos estudos, nossas vivências e, assim, difundir nosso trabalho em Catanduva com cada vez mais qualidade”, afirma Matheus, que é diretor e coreógrafo da Way Company, diretor geral do Move Dance Catanduva e Arte Educador de Danças Urbanas na Estação Cultura.

Com esse intuito, eles criaram uma ‘vaquinha online’ para levantar dinheiro para participarem do evento. “O pacote completo para participar é de R$1.600 por pessoa, mas não temos condições de adquiri-lo por conta do alto valor e pela exaustão do corpo. Por isso, selecionamos as aulas mais voltadas à nossa área, e cada uma delas custa em torno de R$ 40”, reforça.

O objetivo de arrecadamento da dupla com a vaquinha é de R$500. Para auxiliar no montante final, ambos também estão vendendo cookies. Somando os valores das vendas e das ajudas, a dupla pretende arrecadar torno de R$800. Para doar e incentivar os grupos de dança da Cidade Feitiço, basta acessar o link: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/colonia-de-ferias-street-extreme. Ou ainda, entrar em contato com o Matheus pelo número (17) 99641-0182.

Way Company

Fundado pelo próprio Matheus Matos quando tinha apenas 18 anos, é um grupo de dança que exerce funções artísticas há três anos. Atualmente, conta com 17 integrantes e já conquistou prêmios de grande importância, como: ‘Melhor Trabalho Educacional’, ‘Melhor Nota’, além de garantir duas vagas para festivais internacionais.

Através dela, novas portas se abriram e os movimentos culturais na cidade foram expandidos. O Move Dance Catanduva, festival idealizado por Matheus e Vinicius, entrou em parceria com a Secretaria de Cultura e movimentou mais de 500 bailarinos em dois dias de evento, ultrapassando os números previamente idealizados.

Colônia de Danças Urbanas

Regida pelos valores do amor, amizade e igualdade, a colônia de férias é um evento de Danças Urbanas que reúne pessoas que praticam, admiram e/ou trabalham com a dança, todos com vontade de trocar conhecimento, se divertir e fazer novos amigos. Sempre em busca de derrubar paredes e aproximar pessoas fazendo com que a troca entre todos os participantes seja intensa e verdadeira.

Em mais uma edição, o evento chega ao seu maior tamanho por estar contando agora com uma sede maior e com mais salas de aula, o que cria a oportunidade de mais alunos fazerem aulas e, também, de aumentar o quadro de professores para 2019.

