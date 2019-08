Dançarinos Com Necessidades Especiais São Campeões Em Festival Nacional

O Grupo 100 Fronteiras está fazendo bonito ao representar a Cidade Feitiço, conquistando o título de campeão do III Festival Nacional de Dança Livre. Os representantes de Catanduva levaram a melhor na competição que integrou as atrações da 64ª Festa do Peão de Barretos, realizada no final de semana.

A coreografia vencedora se chama ‘Transfiguração’ e foi realizada ao som de Tocando em Frente, de Almir Sater. Ela levou a melhor entre 37 danças, de 34 municípios, que representaram três estados brasileiros. Este ano, o evento teve o tema ‘Brasil e sua riqueza cultural’.

“A apresentação vitoriosa foi inédita e envolveu 10 dançarinos com necessidades especiais que fazem parte da iniciativa da Coordenadoria Municipal de Inclusão Social de Catanduva. O grupo é dirigido pela professora Pamella Soffiatti. A coreografia remeteu ao passado, contando a história de como as situações aconteciam na roça e na vida das pessoas que trabalhavam na zona rural. O grupo foi avaliado por três jurados. A somatória de pontos levou em conta os quesitos: inovação, figurino, harmonia, sincronia entre dança, letra, música e movimentos, interpretação, cognição e magia. O festival de reconhecimento internacional trabalha a inclusão. Além disso, o evento abre espaço gratuitamente para que os grupos de dança de todo o país possam mostrar seus talentos”, ressaltou a Prefeitura de Catanduva.

Essa foi a segunda vez consecutiva que o Grupo 100 Fronteiras participou do evento. Em 2018, eles ganharam a premiação de 3º colocado. Nesta edição, igualmente ao ano passado, Catanduva recebe o troféu em Assemblage, do artista plástico e multicultural Elio Floriano. Além disso, como prêmio de 1º colocado, eles ganharam uma viagem para Ubatuba, com as despesas pagas.

“Dentro da programação 2019, o grupo de Dança da Terceira Idade da Inclusão também fez sua apresentação, mas não se classificou entre os quatro premiados. Eles apresentaram a música Brasil, de Cazuza. Os resultados das somatórias de pontos e classificações gerais dos concorrentes ainda não foram divulgados”, finaliza a informação.

Da Reportagem Local