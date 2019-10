Dança Circular É Mistura De Cultura De Povos E Sensibilidade

As Danças Circulares têm sido utilizadas por diversos povos para celebrar a vida em todas as suas fases como: nascimento, casamento, morte, plantio, colheita, mudança das estações, e assim por diante. Desde o início, o círculo teve relação direta com o movimento por ser um símbolo universal, em que o uso de algum elemento ou objeto pudesse representar o espaço da comunidade.

Os homens dançaram todos os momentos solenes de sua existência: a guerra e a paz, o casamento e os funerais, a semeadura e a colheita. Em sua origem, a dança está ligada aos rituais, à religião, ao trabalho, à festa, ao amor e à morte.

Realizada em roda e de mãos dadas, a Dança Circular é uma modalidade de dança em grupo que favorece o desenvolvimento da consciência corporal, coordenação motora e sensibilização musical. Tem como propósito a vivência da cooperação, da alegria, da beleza e do amor fraterno.

Também conhecida como Dança Circular Sagrada, é um excelente instrumento para o crescimento pessoal e educação da sensibilidade, além de oferecer inúmeras aplicações nas áreas da arte-educação, saúde, trabalhos comunitários, gestão de pessoas e no desenvolvimento de habilidades e competências que favoreçam o trabalho em equipe.

O movimento de Danças Circulares teve sua origem em 1976, quando o bailarino e professor de dança clássica Bernhard Wosien levou uma coletânea de danças para a Comunidade de Findhorn (Escócia), mais tarde “batizada” de Danças Circulares Sagradas porque resgatava muito mais do que simples passos – trouxe a simbologia sagrada de cada tradição, de cada povo. Irreverente, Bernard teve muito contato com estudiosos e artistas envolvidos na linguagem do movimento, sempre com foco no papel da dança na educação. Nomes como Isadora Duncan e Klauss Vianna tiveram influência sobre seu trabalho.

A divulgação das Danças Circulares no Brasil ganhou mais força a partir de 1984 com o mineiro Carlos Solano, que passou seis meses na Comunidade de Findhorn, na Escócia, e trouxe sua experiência ao País. A partir de então, deu-se a expansão do movimento em parques, empresas, escolas, universidades, hospitais, órgãos públicos e instituições não-governamentais.

Ariane Pio

Da Reportagem Local