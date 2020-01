Dados Sobre As Transferências Estaduais Já Podem Ser Consultados

Desde a última segunda-feira, dia 13 de janeiro, os resultados dos pedidos de transferência dos alunos na rede estadual de ensino já podem ser consultados no portal da Secretaria Escolar Digital, no posto do Poupatempo ou em qualquer escola pública. A Secretaria Estadual da Educação abriu a opção pela transferência de estudantes para casos de mudança de endereço, ou ainda, quando há uma escola de preferência da família.

A partir deste dia 13, pais e familiares já podem verificar se as solicitações foram devidamente contempladas.

“Todos os alunos da rede já possuem matrícula garantida para o ano letivo de 2020. Caso não sejam transferidos, os estudantes continuarão a estudar na unidade de ensino onde estão atualmente matriculados. Desde o dia 26 de dezembro os alunos podem consultar a escola em que está atualmente matriculado. O próximo ano letivo começa no dia 3 de fevereiro, com encerramento previsto em 23 de dezembro de 2020”, informa nota oficial do Governo do Estado de São Paulo.

Vale ressaltar, ainda, que o pedido dos pais pela transferência teve de ser feito até o dia 8 de janeiro, havendo a necessidade de, para fazer inscrição de transferência, apresentar o documento de identidade (RG) ou certidão de nascimento do aluno e comprovante de residência.

Outras informações podem ser obtidas no site www.educacao.sp.gov.br, pelo telefone 08007700012, ou, ainda, no site http://matricula2020.educacao.sp.gov.br.

Da Reportagem Local