Dados Mostram Que Mais de 2.300 Entre Profissionais da Saúde e Idosos Foram Vacinados

A atualização mais recente do Vacinômetro, que acompanha a evolução da imunização, aponta que 2.377 pessoas foram vacinadas até o momento em Catanduva. Na lista estão profissionais que atuam na linha de frente da pandemia, dos hospitais Emílio Carlos, Padre Albino, Unimed e Mahatma Gandhi, além das equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Resgate, Centros Especializados e também àqueles que prestam assistência aos hospitais.

As pessoas que se encontram em Instituições de Longa Permanência (ILP), como os asilos, por exemplo, e seus respectivos funcionários também receberam a imunização. Até o momento, 4.950 doses foram entregues à cidade.

Na sexta-feira (29) deu o início da vacinação de idosos acima de 90 anos para 08 de fevereiro e, para aqueles acima de 85 anos, para o próximo dia 15. Com a entrega do novo lote de 1,8 milhão de doses pelo Instituto Butantan ao Ministério da Saúde e a chegada de mais 5.400 litros de insumo vindos da China, previstos para a próxima quarta-feira (03), o Estado de São Paulo começa a expandir o público-alvo a ser imunizado no programa de vacinação.

O Estado de São Paulo já tem 333.623 pessoas vacinadas contra COVID-19 até as 13h35 desta sexta-feira (29). Os dados são do Vacinômetro, ferramenta digital desenvolvida pela Secretaria de Comunicação do Estado que permite a qualquer pessoa acompanhar em tempo real o número de vacinados no estado.

Ariane Pio

Da Reportagem Local